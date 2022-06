Umstrittene Anzeige: Landrat Balcerowski macht Werbung für Quedlinburgs Oberbürgermeister Ruch

In einer Unterstützeranzeige für die Bürgermeisterwahl unterzeichnet Thomas Balcerowski als Landrat. Unterliegt der nicht dem Neutralitätsgebot?

Quedlinburg/MZ - Künstler Wolfgang Dreysse ist dabei und Banker Heino Oehring. Genauso wie Kathleen Hirsch, die ehemalige Leiterin der Pflegeschule im Harzklinikum, oder Konrad Kuhn, der Vorsitzende des Theatervereins. Sie alle und mehrere Dutzend weiterer Politiker, Prominente und Geschäftsleute haben einen „Wahlaufruf“ für Frank Ruch unterzeichnet, der am Wochenende als Anzeige in der MZ zu finden war. Unter den Unterstützern für den CDU-Oberbürgermeister von Quedlinburg, der sich am 20. März wieder zur Wahl stellt, befindet sich auch „Thomas Balcerowski - Landrat“, ebenfalls von der CDU. Darf er das?