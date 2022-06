Ulrich Thomas (CDU): Auf dem Weg zum Vorzeigeland

Das Freizeit-, Sport- und Erholungsareal (FSE), das in der Quedlinburger Lindenstraße entsteht, nennt Ulrich Thomas sein „Herzensprojekt“. „Das ist erlebbare und sichtbare Politik“, sagt er über das Vorhaben, das mit Unterstützung des Landes realisiert wird, ebenso wie die Sanierung des Stiftsbergs in Quedlinburg, die Neugestaltung des Ballenstedter Schlossplatzes oder der Neubau der Grundschule in Hedersleben. „Diese Schrittzahl will ich in den kommenden Jahren fortführen“, sagt der Quedlinburger mit Blick auf seine vierte Landtagskandidatur. Seit 2006 sitzt der 53-Jährige für die CDU im Landtag, ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und wirtschaftspolitischer Sprecher.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<