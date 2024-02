TV-Kameras in Quedlinburg: Aus St. Nikolai in die ganze Bundesrepublik

Quedlinburg/MZ. - „Es ist so, so schön“, ist Stephan Fritz begeistert. Gerade sind die letzten Töne des Liedes verklungen, das der Ökumenische Jugendchor Quedlinburg unter Leitung von Christine Bick mehrstimmig gesungen hat, hallen noch ein bisschen in der ehrwürdigen St.-Nikolai-Kirche nach. „So schön“, fügt Stephan Fritz, der Senderbeauftragte für ZDF-Gottesdienste, noch einmal hinzu, ehe er auf sein Handy blickt und die für das Singen des Liedes gestoppte Zeit in die Liste auf seinem Laptop einträgt.