(Foto: C. Sonnert)

Mit dem Pferd zur Stempelstelle: Laura Unger – hier mit Nadim, einem Guidepferd – versucht, die grünen Kästen auf ihren Touren anzureiten. Mit Christine Sonnert will sie möglichst vielen das Erlebnis Wanderreiten ermöglichen.

Strassberg/MZ - Das Wasser plätschert. Die Vögel zwitschern. Die Sonne scheint. Langsam ziehen Wasserläufe und Seen, Wiesen, Felder und Bäume vorbei an den beiden Reiterinnen. Im Schritt, der langsamsten Gangart, bewegen sich ihre Pferde fort. Christine Sonnert und Laura Unger erleben die Landschaft am liebsten vom Pferderücken aus.