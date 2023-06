Tourismus im Harz Wohnmobile und Co.: Diese Pläne hat Hotelier Ronny Vermeiren vom „Auf der Hohe“ in Ballenstedt

Ronny Vermeiren will sich bei den Übernachtungsmöglichkeiten in seinem Hotel „Auf der Hohe“ in Ballenstedt breiter aufstellen. Wohnmobile sind da nur eine Variante.