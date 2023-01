Was aus dem Steinhaufen auf der Verkehrsinsel an der Rosstrappe werden soll

Die Gestaltung der Verkehrsinsel an der Zufahrt zur Rosstrappe bei Thale hat begonnen. Wie die Verkehrsinsel weiter gestaltet werden soll und wer das bezahlt.

An der Kreuzung zur Rosstrappe liegt ein Haufen großer Steine.

Thale/MZ - An der Zufahrt zur Rosstrappe tut sich etwas. Auf der neuen Verkehrsinsel liegen inzwischen die ersten Felsbrocken in Position. Sie sollen einer Statue als Basis dienen, die – wenn alles nach Plan läuft – noch in diesem Jahr aufgestellt wird. Wie diese aussehen soll, steht ebenfalls schon fest.