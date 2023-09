Ein erfahrener Kletterer aus Oberharz nahe Wernigerode ist bei einem Ausflug zur Marienwand bei Goslar zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Mann stürzt im Harz zehn Meter in die Tiefe: Erfahrener Kletterer aus Oberharz stirbt

Der Notarzt konnte dem Kletterer aus Oberharz bei Wernigerode nicht mehr helfen. Der Mann war an der Marienwand nahe Goslar zehn Meter in die Tiefe gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Symbolbild:

Oberharz/Goslar (vs) - Zu einem tragischen Unfall ist es am Sonntagmittag an der Marienwand im Okertal nahe Goslar gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war ein 64 Jahre alter Mann aus Oberharz zum Klettern an der Bundesstraße B498 gesichert in die Marienwand eingestiegen. Beim Setzen einer weiteren Sicherung rutschte er offenbar ab und stürzte zehn Meter in die Tiefe.

Dabei sei der erfahrene Kletterer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Notarzt konnte ihm beim Eintreffen nicht mehr helfen.

Die Polizei ermittelt zu dem Fall. Die B498 war während des Einsatzes bis mehrere Stunden gesperrt.