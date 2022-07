Totalausfall in Quedlinburg

Am Mittwochvormittag ging nichts mehr in der Stadt . Strom- und Handynetze im Stadtgebiet fielen aus. Nicht betroffen waren laut Stadtwerken Gernrode und Bad Suderode.

Quedlinburg/MZ - Einen totalen Stromausfall erlebten die Quedlinburger am Mittwochvormittag: Gegen 9.30 Uhr ging nichts mehr: Die Ampeln in der Stadt fielen aus, Telefon- und Handynetze waren unterbrochen. Einkaufsmärkte schickten ihre Kunden nach Aussagen Betroffener nach Hause. Knapp zwei Stunden später war nach Angaben der Stadtwerke ein Großteil wieder am Netz. Wie es zu dem Totalausfall kommen konnte, ist bislang ungeklärt. „Wir sind gerade noch am Schalten und Aufbereiten“, sagte der technische Leiter der Stadtwerke, Michael Schmidt, auf Nachfrage der MZ. Nach der Ursache des Stromausfalls werde noch gsucht, genauere Angaben könne er derzeit nicht machen. Man sei derzeit dabei, den Schaden einzugrenzen. Betroffen war die Stadt Quedlinburg, die Ortsteile Bad Suderode und Quedlinburg dagegen nicht.