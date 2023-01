Sprachförderung Töpfern ist Geschichte: Kinderhaus in Quedlinburg richtet Bibliothek ein

Das Christliche Kinderhaus in Quedlinburg will Jungen und Mädchen in der Sprachentwicklung fördern und für Bücher begeistern. Mit Hilfe von Spenden und Fördergeldern wurde eine inzwischen ungenutzte Töpferwerkstatt zum Leseraum.