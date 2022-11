Warum Braunbär Moritz nicht länger Single bleibt und es bald Nachwuchs in Thale geben könnte

Braunbär Moritz in Thale bekommt eine Gefährtin. Wer sie ist, woher sie stammt und ob im Tierpark auf dem Hexentanzplatz bald mit Nachwuchs zu rechnen ist.

Noch sitzt Braunbär Moritz allein in seinem Gehege. Diese Woche bekommt er eine Mitbewohnerin. Nils Becker holt sie in Schweden ab.

Thale/MZ - Wird es vielleicht schon bald Bärennachwuchs im Tierpark auf dem Hexentanzplatz geben? Die Möglichkeit zumindest besteht ab dem kommenden Jahr. Denn Braunbär Moritz bekommt in dieser Woche eine Gefährtin. Idun heißt sie und stammt, wie es der Name schon verrät, aus dem hohen Norden, genauer gesagt aus dem Wildpark Kolmarden in Schweden. Um sie abzuholen, sind Tierparkleiter Nils Becker und eine Mitarbeiterin Anfang der Woche mit einem Sondertransport aufgebrochen.