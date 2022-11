Tierpark Hexentanzplatz: Braunbärin Idun ist nach 15 Stunden Fahrt aus dem hohen Norden im Harz angekommen

Bärin Idun stammt aus dem Zoo Kolmarden in Schweden.

Thale/MZ - Der Tierpark „Hexentanzplatz“ in Thale hat eine neue Attraktion und endlich eine Gefährtin für Braunbär Moritz: Braunbärin Idun ist 150 Kilo schwer, ungefähr 1,50 Meter groß und dreieinhalb Jahre alt. Nach knapp 15 Stunden und mehr als 1.000 Kilometern ist sie in einem Transporter in ihrem neuen Zuhause im Tierpark auf dem Hexentanzplatz eingetroffen.