Thalenser Kreative trotzen Corona im Kurpark

Die Teilnehmer der Mal- und Zeichenwerkstatt um Guido Blosfeld haben ihre Aktivitäten ins Freie verlagert. Warum das so ist und an welchen Werken sie arbeiten.

Thale/MZ - Statt auf ihr sitzen Petra Meinhardt, Jutta Altermann und Barbara Happe auf Campingstühlen und Fußhockern um die Holzbank im Kurpark von Thale, blicken konzentriert über die geschnitzten Züge der Figur - die spitz aufragenden Ohren, die neugierig in die Höhe gestreckte Stupsnase-, während ihre Hände das Gesehene mit Bleistift auf einen dicken Bogen Karton zu bringen versuchen. Sie alle nehmen am der Zeichenwerkstatt von Guido Blosfeld teil, probieren sich seit Kurzem in einer neuen Technik aus: der Aquarellmalerei.