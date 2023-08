Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/Quedlinburg/MZ - Oscherslebens Floralb Daxha war am Freitagabend der erste Saisontorschütze in der Landesklasse 3. Er traf beim 3:1 des OSC in Bregenstedt nach knapp 100 Sekunden. Erster Tabellenführer ist der Quedlinburger SV nach dem fulminanten 7:1 in Wulferstedt. Und der erste Derbysieger heißt Stahl Thale. Das Team setzte sich gegen Grün-Weiß Rieder 3:1 (1:0) durch.