In der Verbandsliga beginnt an diesem Wochenende die Saison. Welche Teams aus der Region ran müssen.

Thale/MZ - Saisonauftakt für die Handballerinnen und Handballer der Region. Dabei gibt es einige Neuigkeiten. Die Spielgemeinschaft aus Thale und Westerhausen existiert in der bisherigen Form nicht mehr. Der Verbandsligist startet nunmehr wieder als Stahl Thale. Letztlich sie aus der einstigen Spielgemeinschaft nur noch ein Westerhäuser übrig. Dafür gibt es im Nachwuchsbereich eine neue Verbindung zwischen Stahl und Stahl: Stahl Thale und Stahl Blankenburg bilden in der A-Jugend eine Gemeinschaft und spielen in der Sachsen-Anhalt-Liga um Punkte.