Weil ein Autofahrer riskant überholte, ist Christine Kühnast aus Thale in ein Schlagloch gefahren. Wer die Schuld daran trägt und was sich verändern muss.

Thale/MZ - Eigentlich will Christina Kühnast an jenem Tag im Dezember vergangenen Jahres nur mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren. Doch was dann passiert, beschäftigt die Rentnerin aus Thale bis heute. Kurz hinter der dem Bahnübergang am Musestieg wird die 66-Jährige von einem Auto überholt. Den Mindestabstand hält der Fahrer nicht ein, und weil im Gegenverkehr ein Auto herannaht, zieht er kurz vor ihr wieder auf die Fahrspur. „Der hat voll aufgedreht. Ich habe den Nacken eingezogen, weil ich Angst hatte“, erzählt die Rentnerin.