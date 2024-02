Teure Ausbaupläne in Ballenstedt - so wehren sich jetzt die Anwohner

Ballenstedt/MZ. - Wie geht es weiter mit dem Straßenbau in der Ballenstedter Kirschallee? Ein Regenwasserkanal soll über den noch nicht ausgebauten Teil zwischen Robert-Koch- und Thomas-Mann-Straße verlegt und an dort vorhandene Kanäle angeschlossen werden. Eine wichtige Hürde sei jetzt genommen worden, hieß es in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am Montag.