Tempojagd am Himmel über Ballenstedt

Asmusstedt/MZ - Robert Sixt macht einen seiner Modell-Helikopter startklar. Der Pilot aus dem Landkreis Rosenheim in Bayern, der einen Weltrekord hält, will mit diesem Heli auch auf dem Flugplatz Ballenstedt ordentlich Tempo machen. Nicht in Sachen Weltrekord; dafür, sagt Sixt, der seit seinem zwölften Lebensjahr Modellflug betreibt, dürfe der Helikopter nicht schwerer als fünf Kilogramm sein und auch nur 42 Volt Akkuspannung haben, sprich 10 Lithium-Polymer-Zellen. Das Modell, mit dem Robert Sixt als ersten antreten will, hat 15.