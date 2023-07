Die freiwillige Feuerwehr in Hausneindorf verfügt jetzt über ein Mannschaftslöschfahrzeug. Wie es ausgestattet ist und wie es finanziert wurde.

Nach der offiziellen Übergabe startet das neue Mannschaftslöschfahrzeug der Hausneindorfer Wehr zu einer Fahrt durch den Ort. Mit an Bord: Verbandsgemeindebürgermeisterin Ute Pesselt.

Hausneindorf/MZ - Kurz nach 14 Uhr gellt am Samstag in Hausneindorf die Feuerwehrsirene. Doch es besteht kein Grund zur Sorge, die Kameraden werden nicht zu einem Einsatz gerufen. Der Anlass ist viel mehr ein freudiger: Das funkelnagelneue Mannschaftslöschfahrzeug, kurz MLF, der Freiwilligen Feuerwehr Hausneindorf wird im Rahmen des traditionellen Feuerwehrfestes in den Dienst gestellt.