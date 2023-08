Einige der 213 Pfeiler in der Juma-Moschee in Usbekistan sollen bald restauriert werden. Welche Rolle das Fachwerkzentrum Quedlinburg dabei spielt.

Chiwa/Quedlinburg/MZ - Mehrere schmale und einige breite Risse, Fäule am Fuß, einen hohlen Klang in einem Bereich und ovale Ausflugslöcher von Insekten haben die Experten an einer Säule ausgemacht. Es ist die mit der Nummer „N2“ und trägt zusammen mit weiteren 212 Holzpfeilern das Dach der Juma-Moschee im usbekischen Chiwa. „N2“ wurde aus Pappelholz im 16. Jahrhundert gefertigt, ist 3,57 Meter hoch, steht auf einem Steinsockel. Um „N2“ zu retten, sollen die Risse geschlossen, der Kopf verstärkt werden, so die Empfehlung.