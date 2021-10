Täter knacken Schlösser, nehmen aber kein Diebesgut mit

Quedlinburg/MZ - Am Dienstag gegen 7.45 Uhr stellten Mitarbeiter des Hellweg-Baumarktes in der Magdeburger Straße in Quedlinburg fest, dass unbekannte Täter versuchten gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Zunächst durchtrennten sie die Umfriedung des Marktes und entfernten dann die Schlösser an den Zugangstoren. Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet.

Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls und sucht Zeugen die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.