Süßer Gewinn für Ballenstedter Schule

Süßer Gewinn: Mit der Imkerausstattung für die Hortkinder der Brinckmeier Grundschule in Ballenstedt geht die Schule jetzt unter die Honigproduzenten.

Ballenstedt/MZ - Ganz viel Summ-Summ in einer Beute: Als Wolfgang Zahn von der Agrarmarketinggesellschaft (AMG) beginnt, auf dem Schulhof der Brinckmeier Grundschule in Ballenstedt vorzuführen, wie ein Bienenhaus, eine sogenannte Beute aufgebaut ist, holt er sich ein paar Schüler hinzu und stellt gleich die erste Frage: Wie viel Honig produziert eine Biene in ihrem gesamten Leben? Jeder Deutsche isst jährlich etwa ein Kilo Honig – da liegt auch die Frage nahe, wie lange Bienen mit der Herstellung des süßen Belages auf unseren Brötchen beschäftigt sind.