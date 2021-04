Süße Demonstranten auf dem Marktplatz

Quedlinburg - Passanten bleiben stehen, zücken das Handy und machen Fotos. Der Grund: Demonstrierende Schokohäschen, Weihnachtsmänner mit Plakaten und kleinkindgroße Plastikfiguren vor dem Quedlinburger Rathaus. Die Demo am Dienstag ist sogar angemeldet, und nur einer der Teilnehmer trägt eine Maske, auf Abstand achtet niemand. Aber Osterhasen aus Schokolade müssen sich auch keine Gedanken um die Ansteckung mit dem Coronavirus machen.

„Keiner der Teilnehmer wurde gegessen“

Mit symbolischen 30 Schokoladenhasen, drei Schokoladenweihnachtsmännern sowie einigen Playmobil-Figuren startete der Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Sachsen-Anhalt eine Aktion zur Stärkung des bürgerlichen Engagements auf dem Markt in Quedlinburg. Da aufgrund der Corona-Situation Schutzmaßnahmen eingehalten werden müssen, wird bei der Aktion auf „süße Unterstützung“ zurückgegriffen, wie Ruben Herm von der Awo-Ehrenamtsakademie erklärt.

Normalerweise würden bis zu 70 Hasen an seiner Demonstration teilnehmen. „Es gab keine Zwischenfälle während der Aktion“, sagt Herm und fügt schmunzelnd hinzu: „Keiner der Teilnehmer wurde gegessen.“ Dass der Bestand so geschrumpft ist, sei lediglich dem Wetter zu verdanken. „Durch den starken Wind kippen die Hasen immer wieder um“, so Herm. Dafür haben die süßen Demonstranten Unterstützung aus der Playmobilfraktion erhalten. „Mit dieser Aktion sollen die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, dass man sich in Quedlinburg ehrenamtlich engagieren kann“, sagt der Awo-Referent.

Bürgerliches Engagement ist mehr denn je gefragt

Und seine Taktik geht auf. Immer wieder bleiben Menschen neugierig stehen und schauen verdutzt auf die schokoladigen Demonstranten, fragen nach, und einige schütteln sogar die Hände der Playmobil-Teilnehmer. Ehrenamt habe sich durch Corona verändert, erklärt Ruben Herm. Viele Veranstaltungsangebote seien digital. „Bürgerschaftliches Engagement ist insbesondere bei der Corona-Herausforderung an unterschiedlichen Stellen gefragt und notwendig.“ Herm appelliert an Hausbewohner, Nachbarn und Mitglieder in Vereinen, sich gerade jetzt den Hilfesuchenden im eigenen Umfeld zuzuwenden.

Ob als Vorleseoma in der Kita, als Engagierter in einer themenorientierten Interessengruppe, Rikscha-Pilot für Senioren oder Pflege-Clown im Seniorenheim. Das Ehrenamt der Awo in Sachsen-Anhalt habe viele verschiedene Gesichter, wie Awo-Pressesprecherin Cathleen Paech mitteilt. Diejenigen, die sich bisher daran beteiligen, tun dabei nicht nur etwas Gutes für sich und Einzelne, sondern machen ihren Wohnort bunt, attraktiv, vielfältig und lebenswert, so Paech weiter.

Die Aktion auf dem Markt zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagements im Quartier ist die erste von landesweit fünf weiteren Stationen. Die nächste Veranstaltung mit den süßen Demonstranten findet am 14. April von 10 bis 13 Uhr im Schlossgarten vom Kleinen Schloss in Blankenburg statt.

Wer sich bei der Awo engagieren möchte, wendet sich an Ruben Herm von der Awo Ehrenamtsakademie unter 0391/99 97 77 24 oder ehrenamt@awo-sachsenanhalt.de.