Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne): Stimme für Pflege und Gesundheitspolitik

Susan Sziborra-Seidlitz ist 43 Jahre alt • ist verheiratet und hat drei Kinder • lebt seit 2008 in Quedlinburg • ist Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen • ist in ihrer Freizeit Mitorganisatorin der Retro-Radtour „Quedlinburger Landpartie“

Ihren Beruf liebt Susan Sziborra-Seidlitz sehr. „Es ist ein sehr erfüllender Beruf, der wichtig ist, aber leider auch ein sehr unterschätzter Beruf“, sagt die Gesundheits- und Krankenpflegerin. Trotz Applaus und Co. werde immer noch nicht wahrgenommen, dass es ein Beruf sei, der mit großer Fachexpertise und Kompetenz verbunden sei. Für die Quedlinburgerin ein Grund dafür, zum zweiten Mal nach 2016 für den Landtag zu kandidieren. „Ich bleibe mit ganzem Herzen Gesundheits- und Krankenpflegerin. Aber ich glaube, dass es dem Beruf und den Kollegen noch mehr nutzen kann, wenn es ein politisches Gewicht für die Pflege gibt.“ Natürlich sei sie nicht monothematisch unterwegs, erklärt die gebürtige Berlinerin, die in einem politischen Elternhaus aufgewachsen ist – „bei uns wurde am Küchentisch politisiert.“