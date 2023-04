An der Erweiterung des Rewe-Marktes in Ballenstedt wird festgehalten, aber nicht an der Ansiedlung weiterer Läden auf den angrenzenden Flächen.

Ballenstedt/MZ - Ein Einkaufsmarkt an der Quedlinburger Straße in Ballenstedt mit Supermarkt, einem Textildiscounter und anderen Läden – das war das Ziel, als der Stadtrat im Sommer 2020 mit großer Mehrheit einen Bebauungsplan beschloss, der den Weg für eine Erweiterung des Einkaufszentrums am Rand der Stadt freimachen sollte. Was ist daraus geworden? Nicht viel, wie sich in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses zeigte.