Suderöder wollen Tempo 30 Suderöder wollen Tempo 30: Rollende Gefahr aus Richtung Friedrichsbrunn

Bad Suderode - Tempo 30 in der Brinkstraße in Bad Suderode - das ist in der Vergangenheit schon mehrfach Thema gewesen. Doch jetzt ist, wie es Ortsbürgermeister Gerd Adler (VGS) in der jüngsten Ortschaftsratssitzung formulierte, „Gefahr im Verzug“ durch die Holztransporte, die, aus Richtung Friedrichsbrunn kommend, durch den Ort rollen. Bei der Straße mit einem Gefälle von mehr als elf Prozent würden die Fahrer der Transporter „die ganze Zeit auf der Bremse stehen“, schilderte Gerd Adler. Aktuell gilt auf der Straße ...