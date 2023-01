Landkreis Harz/MZ - Gegen die Afrikanische Schweinepest rüstet sich der Harzkreis: Jetzt steht dem Veterinäramt ein Wildschweinkadaver-Suchhund zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die 14 Monate alte Folletti di tartufo Quadriga. Sie hört auf den Namen Leni. Darüber informiert die Kreisverwaltung in einer Mitteilung. Gerade hat der Lagotto Romagnolo (eine italienische Hunderasse) die Ausbildung zusammen mit Hundeführerin Stefanie Pieles abgeschlossen. Die 38-jährige Kreisoberinspektorin leitet beim Harzkreis das Sachgebiet Waffen-, Sprengstoff-, Jagd- und Fischereibehörde.

„Leni kann Wildschweinkadaver systematisch suchen, aufspüren und durch lautes Bellen sicher anzeigen“, ist Stefanie Pieles stolz. Jetzt komme es darauf an, dass sie aktiv bleibt und monatlich das Suchen übt. Die mehrwöchige Ausbildung der Hunde und deren Hundeführer machte das Wirtschaftsministerium an der Diensthundeführerschule der Polizei Sachsen-Anhalt in Pretzsch möglich. Das Know-how der Diensthundeführerschule der Landespolizei hat einen entscheidenden Anteil daran, dass Sachsen-Anhalt verstärkt auf Spürnasen im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest zurückgreifen kann.

„Es konnten jedoch nur Hunde mit Hundeführern ausgebildet werden, die Landesbedienstete oder Bedienstete der Landkreise oder kreisfreien Städte sind“, erinnert Dr. Rainer Miethig. Über die Bereitschaft von Stefanie Pieles ist der Amtstierarzt beim Landkreis Harz sehr froh. Damit sei der Harzkreis im Zuge einer möglichen Seuchenbekämpfung im Ernstfall vorbereitet.

Situation im Harzkreis ist nicht akut, aber angespannt

Bislang, so sagt Miethig, ist allerdings die Situation im Landkreis Harz noch nicht akut. „Es gab noch keinen Fall der Afrikanischen Schweinepest in Sachsen-Anhalt.“ Die Situation ist allerdings sehr angespannt. Deshalb bereite sich die Behörde vor und sensibilisiere als stabile Partner das Technische Hilfswerk, die freiwilligen Feuerwehren, Forstbetriebe sowie alle Landwirte in der Region. „Die Besonderheit der Ausbildungsgruppe lag in der Vielzahl der zu trainierenden Rassen vom Deutsch Langhaar bis zum Lagotto Romagnolo“, erklärt der Amtstierarzt. Und Stefanie Pieles ergänzt: „Wegen der rassebedingten Eigenheiten war es erforderlich, für jeden Hund eine individuell angepasste Ausbildungsstrategie anzuwenden.“

Die Spürhunde sollen dabei helfen, an Afrikanischer Schweinepest verendete Wildschweine oder Teile davon zu finden. Das soll verhindern, dass sich andere Wildschweine bei einem Kadaver anstecken. Nach Worten von Miethig kommen die Hunde-Menschen-Teams dort zum Einsatz, wo es nach Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in schwer zugänglichen Gebieten erforderlich ist. „Diese anzeigepflichtige Tierseuche tritt bei Haus- und Wildschweinen auf und verläuft fast immer tödlich.“

Die Übertragung erfolge durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder Kadavern, die Aufnahme von Speiseabfällen oder Schweinefleischerzeugnissen.

Sachsen-Anhalt stehen derzeit sechs einsatzfähige Kadaverspürhunde zur Verfügung. Das Interesse an weiteren Ausbildungen von Hunden ist hoch. So liegen allein dem Veterinäramt des Landkreises für 2023 bereits fünf Interessenanfragen vor.

Afrikanische Schweinepest

Die Tierseuche ist eine schwere Virusinfektion, die Wildschweine und Hausschweine betrifft. Sie verläuft fast immer tödlich. Für den Menschen sowie für andere Tierarten ist sie nicht ansteckend. Ist ein Tier betroffen, bekommt es hohes Fieber, zudem blutet es in die Organe und Körperhöhlen. Mehr als 90 Prozent der kranken Schweine sterben.

Bricht sie zum Beispiel im Harz aus, werden unter anderem Wildabwehrzäune errichtet, um die Wildschweine im betroffenen Gebiet einzusperren. In dem eingezäunten Areal müssen so gut wie alle Wildschweine getötet – dafür wird die Bejagung verstärkt – und die Kadaver fachgerecht entsorgt werden, um die Afrikanische Schweinepest einzudämmen. Verendete Wildschweine werden gezielt auch mit Drohnen und Hunden gesucht. Dafür gibt es jetzt neue Suchhunde.

Die fünf Kadaverspürhunde und ihre Hundeführer sind: Cyra vom Räubersbark (Deutsch Langhaar, 7 Jahre), Hundeführer ist Tobias Thätner, Hoch- und Tiefbauamt, Altmarkkreis Salzwedel; Eik vom Mardersteg (Deutsch Drahthaar, 3 Jahre), Hundeführer ist Yves Müller, Leiter Impfzentrum und Datenschutzbeauftragter, Altmarkkreis Salzwedel; Ava vom Heidgrund (Deutsch Kurzhaar, 2,5 Jahre), Hundeführer ist Jens Mösenthin, Leiter Untere Jagdbehörde, Altmarkkreis Salzwedel; Vanni vom Klostergarten (Deutscher Schäferhund, 2,5 Jahre), Hundeführerin ist Melanie Pleb, Mitarbeiterin Veterinäramt, Burgenlandkreis; sowie Leni und ihre Hundeführerin Stefanie Pieles, Leiterin Untere Jagdbehörde, Landkreis Harz.