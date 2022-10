Stützmauer auf Quedlinburger Münzenberg wird saniert

Aus dem Bauwerk waren schon Steine herausgebrochen. Was Untersuchungen ergaben und was jetzt erfolgt.

Quedlinburg/MZ - Mitarbeiter der Werkstätten für Denkmalpflege sind derzeit dabei, die Stahlbetonwand am Quedlinburger Münzenberg zur Langenbergstraße hin mit Sandstein zu verblenden. Es ist eine der letzten Arbeiten bei der Sanierung der Stützwand, die bis Ende November abgeschlossen sein soll. „So, wie es im Bauablauf geplant war. Wir liegen super in der Zeit“, sagt Anett Gennrich, Bauingenieurin beim Hoch- und Tiefbauamt der Stadtverwaltung und Projektverantwortliche. Die Stadt Quedlinburg ist Auftraggeber für die Sicherung der denkmalgeschützten Stützwand am Münzenberg.