Orkan im Harz Sturm beschädigt Gebäude in Thale: Zwei Straßensind deshalb gesperrt

Einsatz für Feuerwehr und Technisches Hilfswerk im Harz: Der Sturm hat eine Scheune in Thale so stark beschädigt, dass zwei Straßen gesperrt wurden. Was Autofahrer und Anwohner wissen müssen.