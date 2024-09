Die Forschung um die Wüstung Selkenfelde bei Stiege geht weiter. Bei einer Grabung der Uni Halle rücken die Kirche und der Friedhof in den Fokus. Was Archäologen und Studenten gefunden haben.

Güntersberge/Stiege/MZ. - Wenn man es nicht weiß, dann könnte man das, was Christin, Erja und Johannes so mühsam freilegen, auch für Holzstückchen halten, manche nicht mal fingernagelgroß. Aber es sind Knochenteile, die allerletzten menschlichen Überreste derer, die vor Hunderten Jahren in Selkenfelde, einem verlassenen mittelalterlichen zweizeiligen Straßendorf zwischen Güntersberge und Stiege lebten und auf dem dortigen Friedhof begraben wurden.