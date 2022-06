Streit um Weihnachtmarkt in Quedlinburg: „Das wäre Harakiri gewesen“

Quedlinburg/MZ - Wegen der Eröffnung des Quedlinburger Weihnachtsmarktes bekam Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) einen Anruf von Peter Nartschik. Der Chefarzt und Ärztliche Direktor des Harzklinikums in Quedlinburg warnte ihn vor den Gefahren der Adventsstadt. Nach MZ-Informationen verwies er auf andere Städte, die ihre Märkte schließen, auf junge Coronatote in Wernigerode und die zu erwartende dramatische Entwicklung der Infektionszahlen. Doch Ruch hielt an seinem Plan fest. „Ich sehe es genau umgekehrt“, sagt er der MZ. „Kontrollierte Veranstaltungen im öffentlichen Raum sind inzidenzsenkend, weil sich die Menschen dann nicht ins Private zurückziehen müssen, wo oft keine Regeln eingehalten werden.“ Der Weihnachtsmarkt wurde am 24. November eröffnet.

