Sachsen-Anhalts Forstminister Schulze stellt Nationalpark Harz in Frage

Nach dem Großbrand am Brocken werde er tun, was für Sachsen-Anhalt notwendig sei, sagt Minister Sven Schulze. Der Streit dreht sich um totes Holz.

Ein italienisches Löschflugzeuug bei der Brandbekämpfung am Brocken

Magdeburg - Nach dem Großbrand am Brocken fordert Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze (CDU) Konsequenzen. Sollte es nicht möglich sein, totes Holz aus der Region rund um den Brocken zu entfernen, müssten auch Strukturen im Naturschutz geändert werden. „Im Zweifel ist der Nationalpark in Frage zu stellen“, sagte Schulze am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Landtag.