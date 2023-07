Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/Weddersleben/MZ - Mit Schürfwunden hat eine 71-Jährige einen spektakulären Autounfall auf der Kreisstraße zwischen Quedlinburg und Weddersleben überstanden. Wie ein Polizeisprecher auf MZ-Anfrage berichtet, war die Blankenburgerin am Steuer eines Skoda am Dienstag (11. Juli) kurz nach 11 Uhr in Richtung des Thalenser Ortsteils unterwegs.