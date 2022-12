Straßenbau im Selketal: So will Falkenstein/Harz Investoren unterstützen

Meisdorf/MZ - Wer von Meisdorf aus mit dem Auto in Richtung Selketal unterwegs ist, der kommt zunächst auf einer Fahrbahn in gutem Zustand voran. Bis sich der Weg gabelt: Links geht es auf dem Asphalt weiter in Richtung Burg Falkenstein und Pansfelde, rechts führt ein schmalerer Abzweig ins Selketal. Die Fahrbahn ist holprig und an vielen Stellen notdürftig repariert.