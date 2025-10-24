Mit zwölf zertifizierten Angeboten für barrierefreien Tourismus ist Quedlinburg einer der Vorreiter im Land. Die Stiftskirche ist nun Teil des Projekts „Reisen für Alle“ und zeigt, wie Barrierefreiheit in historischen Gebäuden gelingen kann.

Die Stiftskirche Quedlinburg ist nach den Kriterien "Reisen für Alle" zertifiziert worden. Hier gibt es beispielsweise Angebote in leichter Sprache und für Sehbehinderte.

Quedlinburg/MZ. - Barrierefreie Angebote spielen im Tourismus eine immer größere Rolle. Dabei geht es nicht allein um Unterstützung für Gehbehinderte, wie ein Blick in die Stiftskirche Quedlinburg zeigt. „Barrierefreiheit ist keine Frage des Baus, sondern der Haltung“, sagt Pfarrer Tobias Gruber.

Die Kirche gehört seit Kurzem zu den 68 touristischen Betrieben und Angeboten im sachsen-anhaltischen Teil des Harzes, die vom Landestourismusverband im Projekt „Reisen für Alle“ zertifiziert und mit dem Siegel "Barrierefreiheit geprüft" ausgezeichnet wurden.

Stiftskirche Quedlinburg bietet besondere Audioguides für Sehbehinderte

„Die Stiftskirche barrierefrei zu bekommen, geht ja nicht für alle körperlichen Einschränkungen“, sagt Domschatz-Kurator Elmar Egner. „Wir haben an leichter Sprache gearbeitet, an Gebärdensprache, Audios für Sehbehinderte, die eben nicht davon erzählen, was man so Schönes alles sehen kann, sondern was die Geschichten des Hauses sind. Dafür ein Zertifikat zu bekommen, ist schon eine Würdigung dieser Arbeit. Wir freuen uns aber vor allem, uns bei 'Reisen für Alle' einordnen und einen weiteren Fleck auf der Landkarte schließen zu können.“

Lesen Sie auch:Neubau auf dem Stiftsberg Quedlinburg

In Quedlinburg sind bereits zwölf Betriebe und Angebote nach dem deutschlandweit einheitlichen Kennzeichnungssystem ausgezeichnet. Die Stiftskirche ist neu zertifiziert, die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH (QTM) und der touristische Infopunkt auf dem Marschlinger Hof sind nach drei Jahren Laufzeit rezertifiziert. Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) übergab die Zertifikate am Donnerstag.

Die Stadt sehe eine ihrer Kernkompetenzen in den Bereichen Gesundheit und Pflege, sagt Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU). „Wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass unsere älteren Mitbürger und Bürger mit Beeinträchtigungen mitten in Quedlinburg gut leben können, und deswegen ist Teilhabe, ist Barrierefreiheit für die Stadt sozusagen Teil der DNA.“