Arbeiten für den neuen barrierearmen Rundgang: Durch einen Anbau wird direkte Übergang vom Nord- in den Westflügel der Stiftsgebäude möglich.

Quedlinburg/MZ - Während auf dem Stiftsberg in Quedlinburg die Bauleute das Zepter in der Hand haben, saniert wird und die Voraussetzungen für einen barrierearmen Rundgang geschaffen werden, wird ebenso intensiv an der Planung für das neue Museum gefeilt, das hier entstehen soll.