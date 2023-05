Wie Händler in der Quedlinburger Einkaufsstraße die Beeinträchtigungen durch die Baustelle stemmen wollen, wer sie unterstützt und was Kunden erwartet.

Steinbrücke in Quedlinburg wird während Brückenbau zur Bühne: Was Kunden erwartet

Quedlinburg/MZ - Dass die Brücke über den Mühlengraben zwischen dem Markt und der Steinbrücke in Quedlinburg neu gebaut wird, dieser Zugang in die Einkaufsstraße gesperrt ist, bekommen Händler, Gastronomen und Dienstleister in der Steinbrücke in Quedlinburg deutlich zu spüren. „Es trifft uns doch sehr hart“, heißt es seitens der Werbegemeinschaft Steinbrücke. Sie sucht auch diese Situation zu stemmen, möchte Kunden aus Quedlinburg und Gäste der Stadt animieren, den Weg in die Einkaufsstraße trotzdem zu gehen. „Alle Geschäfte sind natürlich weiterhin geöffnet und freuen sich auf Besucher und Kunden“, betonen die Verantwortlichen der Werbegemeinschaft, die noch mehr macht, um in die Steinbrücke zu locken.