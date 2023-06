Die Nordharz-Autobahn 36 bei Blankenburg glich am Donnerstagabend teilweise einem Sturzbach.

Landkreis Harz/MZ - Land unter im Harz: Tief Lambert hat in der Nacht zum Freitag (23. Juni) weite Teile des Landkreises lahmgelegt. Die Rettungsleitstelle in Halberstadt registrierte insgesamt 228 Einsätze. „Die Anrufe gingen nahezu minütlich ein“, berichtet deren Leiter Christian Wenig. Am stärksten betroffen war die Mitte des Kreisgebietes mit Thale und Blankenburg.