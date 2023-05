Es ist abmontiert und abtransportiert worden: das historische Geländer der Brücke über den Mühlengraben an der Quedlinburger Steinbrücke. Was aktuell mit ihm passiert.

Stählerne Musikanten von der Steinbrücke Quedlinburg: Was gerade mit ihnen passiert

Aus dem Welterbe in die Werkstatt

Hartmut Wahry bei Schweißarbeiten an dem historischen Brückengeländer.

Quedlinburg/MZ - Sie kennt wohl jeder: die Musikanten, die seit Jahrzehnten das Brückengeländer an der Steinbrücke in Quedlinburg zieren. Der Tubaspieler und seine Musikanten-Kollegen sind unter einer Vielzahl von Farbschichten fast verschwunden gewesen. „Da war so viel Farbe drauf, dass man die schönen Konturen der Figuren gar nicht mehr gesehen hat“, sagt Hartmut Wahry.