Stadtwerke Quedlinburg: Strom und Gas werden teurer

Kurz vor Weihnachten bekommen die Kunden der Stadtwerke Quedlinburg (SWQ) von ihrem regionalen Anbieter Post. Allerdings sind es keine erfreulichen Weihnachtsgrüße. Die Preise für Strom und Gas werden ab 1. Februar kommenden Jahres steigen, wird ihnen darin mitgeteilt.

„Wir kommen nicht umhin, die Preise zu erhöhen“, betonte der Geschäftsführer der Stadtwerke Quedlinburg, Michael Wölfer. „Dabei versuchen wir natürlich immer durch interne Optimierungen, die unbeeinflussbaren externen Kosten weitestgehend auszugleichen und die Preise möglichst stabil zu halten oder nur moderat erhöhen zu müssen.“

Etwa 38 Euro im Jahr mehr

Im Schnitt müsse ein Musterhaushalt mit einem Strom-Jahresverbrauch von 2.000 Kilowattstunden mit Mehrkosten von rund 28 Euro im Jahr rechnen. Das sind etwa vier Prozent Aufschlag zum bisherigen Preis. Beim Gas sind es bei einem Jahresverbrauch eines Haushaltes mit 20.000 Kilowattstunden im Jahr knapp 38 Euro mehr. Das entspricht einer Steigerung von 2,4 Prozent.

Allerdings sind die Preiserhöhungen nicht durch höhere Beschaffungskosten für Strom und Gas verursacht, ergänzte Peter Brewig, Leiter Marketing/Vertrieb. Die Stadtwerke hätten ihre Beschaffung optimiert, was aber den Anteil der Erhöhungen von Umlagen, Abgaben und Netzentgelten nicht in vollem Umfang kompensieren könne.

Netzentgelte klettern in die Höhe

Wie schon in den vergangenen Jahren steigen jetzt andere Komponenten des Strompreises. „Wir müsse diese an unsere 15.000 Stromkunden weitergeben“, sagte Geschäftsführer Wölfer. Deutschlandweit betreffe dies übrigens bisher rund 250 Stromanbieter. So klettern die sogenannten Netzentgelte um durchschnittlich zehn Prozent. Diese Entgelte sind gewissermaßen die Gebühren für den Stromtransport und den Ausgleich von Engpässen im laufenden Netzbetrieb.

Ebenfalls nach oben geht die EEG-„Ökostrom“-Umlage, mit der der Ausbau der erneuerbaren Energien gefördert wird. Sie steigt im kommenden Jahr um 8,3 Prozent auf 6,88 Cent je Kilowattstunde. Netzentgelte, Ökostrom-Umlage und weitere Umlagen und Abgaben machen mittlerweile etwa 69 Prozent des Preises aus, den Haushaltskunden für ihren Strom bezahlen.

Tarife sollen ersetzt werden

Neu ist auch, dass die Stadtwerke mehr auf eigene Vertriebsprodukte setzen wollen. So sollen die „EnergyM“-Tarife durch die für den Kunden günstigeren „Q-Energie“-Tarife ersetzt werden, wie Brewig meinte. Wölfer: „Wichtig hierbei jedoch ist, dass die Kunden sich für diesen Tarif selbst entscheiden müssen, also keine automatische Tarifumstellung erfolgt.“

Von den SWQ beziehen etwa 7.000 Kunden ihr Gas. Die Hälfte davon befindet sich noch im vom Gesetzgeber regulierten sogenannten Grundversorgungstarif. „Für Kunden in der Grundversorgung ist gesetzlich festgelegt, dass eine Preiserhöhung sechs Wochen im Voraus per Brief anzukündigen ist“, begründete er, warum die Erhöhung nicht bereits zum 1. Januar erfolgt.

Laut Brewig haben die Stadtwerke mit der Preiserhöhung solange gewartet, bis die Vornetzbetreiber ihre Zahlen auf den Tisch gelegt haben. Die andere Hälfte der Kunden wird, überwiegend auf Grund von vereinbarten Preisgarantien, über ihren Gaspreis nicht mit den höheren Netzentgelten belastet werden. Sie profitieren davon, dass sie in einen der neuen „Q-Energie“-Tarife der SWQ gewechselt sind.

Michael Wölfer: Politik muss eingreifen

Für Geschäftsführer Michael Wölfer sind besonders die Erhöhungen der Strom-Netzentgelte ärgerlich. Nach seiner Meinung müsse hier auch die Politik eingreifen. Netzentgelte, deren Höhe regional erheblich abweichen, auszugleichen habe nämlich bislang keinen Erfolg gezeigt. „Wer den Ausbau der erneuerbaren Energien will, darf nicht jene bestrafen, die schon viele Ökostromanlagen haben, oder durch deren Gebiete die Hauptdurchleitungstrassen gehen.“ Schon heute hätten die ostdeutschen Bundesländer höhere Netzentgelte zu tragen als die westdeutschen. (mz)