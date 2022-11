Stadtwerke Quedlinburg: Preise für Strom und Gas steigen deutlich

Die Stadtwerke Quedlinburg erhöhen Preise für Strom und Gas. Steigerungen liegen teils über 100 Prozent. Was Kunden angeboten wird und was noch geplant ist.

Quedlinburg/MZ - Kunden der Stadtwerke Quedlinburg werden im kommenden Jahr deutlich mehr für Strom und über 100 Prozent mehr für Gas bezahlen müssen. Denjenigen unter ihnen, die bislang in der Grundversorgung sind, soll ein Wechselangebot in einen Wahltarif unterbreitet werden. Grund für die Erhöhungen seien die „drastisch gestiegenen Beschaffungskosten für Strom und Gas“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Eiko Fliege, der in der Vergangenheit bereits darauf verwiesen hatte, dass sich Kunden auf eine Verdopplung bis Verdreifachung der Kosten einstellen sollten. Auf die Entwicklung der Großhandelspreise hätten die Stadtwerke keinen Einfluss. „Um unsere Kunden zu unterstützen, werden wir aber alle uns gegebenen Möglichkeiten ausschöpfen“, so Eiko Fliege.