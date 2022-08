Stadtwerke Quedlinburg: Gas-Preis steigt um neue Umlagen

Quedlinburg/MZ - Die vom Bund beschlossenen neuen Umlagen zur Finanzierung der Mehrkosten für Gasimporte und das Befüllen der Gasspeicher kommen auch bei den Kunden in der Welterbestadt und Umgebung an: Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH erhöht zum 1. Oktober die Gaspreise in allen Tarifen um genau diese beiden Beträge. Hinzu kommt die Gasbeschaffungsumlage, die 2,419 Cent je Kilowattstunde, mit aktueller 19-Prozent-Mehrwertsteuer 2,879 Cent je Kilowattstunde, beträgt. Und die Gasspeicherumlage in Höhe von 0,059 Cent je Kilowattstunde, einschließlich der aktuell geltenden Mehrwertsteuer 0,070 Cent je Kilowattstunde.