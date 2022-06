Stadträte gehen auf Baustellentour im Bergtheater

Einen Blick hinter die Zäune auf dem Hexentanzplatz haben die Mitglieder des Bauausschusses geworfen. Was es dabei zu sehen und hören gab.

Thale/MZ - Selten erhaschen Besucher des Hexentanzplatzes einen Blick hinter die hohe Baustellenzäune, die das Areal um das Bergtheater vom touristischen Treiben abtrennen. Lediglich großformatige Plakate an den Zäunen zeigen, wie das Thalenser Wahrzeichen aussehen wird, wenn der Umbau abgeschlossen ist: Moderne, eingeschossige Bauten mit grauer Holzfassade ergänzen das Ensemble am Eintrittsbereich, hohe Masten mit Scheinwerfern überragen die hinteren Sitzreihen und zur Linken schließt sich - optisch fast nahtlos - die neue Tribüne an. Doch noch ist es nicht soweit.