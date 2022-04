Stadtkirche in Ermsleben gibt Rätsel auf

Ermsleben/MZ - Die dunklen Flecken an den Wänden zeigen: Hier hat sich Feuchtigkeit über lange Zeit festgesetzt. An der Ermslebener Stadtkirche St. Sixtus - die älteste sicher datierte in Sachsen-Anhalt - muss dringend etwas getan werden. „Lange Zeit wurde vor allem vom Förderverein der Sixtus-Kirche dafür gekämpft, die Gründungssanierung und den Einbau einer Regenwasserversickerung beginnen zu können“, sagt der Falkensteiner Pfarrer Georg Schmidt. Diese Arbeiten haben nun begonnen, den Auftrag erhielt die Bauhütte Quedlinburg.