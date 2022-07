Auf dem Areal es drei aus Stein gebaute Grabstätten. Was in den Satzungen für sie festgeschrieben wurde.

Gernrode/MZ - Auf dem Wiperti- und dem Servatii-Friedhof in Quedlinburg, beide in kirchlicher Trägerschaft, gibt es sie gleich reihenweise: begehbare Grüfte, in denen Beisetzungen erfolgen. Die unter Denkmalschutz stehenden Anlagen können gepachtet werden. Wenn denn tatsächlich einmal einer der laufenden Verträge enden sollte. Denn die sehr gefragten Grüfte sind über Jahrzehnte vergeben; Jahrzehnte, in denen die Pächter auch für Instandsetzung und Erhaltung der Anlage zuständig sind.