Wohnen, Wirtschaft, Tourismus: So will Falkenstein/Harz attraktiver werden

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wieserode/MZ - Wie soll sich die Stadt Falkenstein/Harz in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln? Welchen Stellenwert haben Wirtschaft, Natur, Tourismus und erneuerbare Energien, wie gut lebt es sich in den Ortsteilen, was muss besser werden – und wie gelingt das? Antworten darauf gibt das Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept, das der Stadtrat am Donnerstag (22. Juni) beschlossen hat.