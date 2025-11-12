Nach zwei erfolgreichen Auflagen und dem Ausfall 2025 ist die Zukunft der Kleinen Reinstedter Landpartie ungewiss. Die Stadt will das Landwirtschaftsfest nicht länger selbst organisieren und sucht Partner, die das übernehmen.

Stadt zieht sich zurück - wer rettet die Reinstedter Landpartie?

Falkenstein/MZ. - Was wird aus der Kleinen Reinstedter Landpartie? Der Start des Landwirtschaftsfestes 2023 war erfolgreich, bei der zweiten Auflage 2024 wurden 3.000 Besucher gezählt. 2025 fiel es aus: Die Stadt sah sich mit der Ausrichtung überfordert. Und künftig?