Stadt saniert Wassergräben an Wolfsburgstraße für über 200.000 Euro

Hochwasserschutz in Thale

Bilder wie dieses von einer Überschwemmung der Wolfsburgstraße im Februar 2021 gehören der Vergangenheit an.

Thale/MZ - Noch liegt Schnee auf den Hängen der Rosstrappe. Doch wenn der taut, fließen unter Umständen große Mengen Wasser in Richtung Stadt Thale. In der Vergangenheit kam es auch bei Starkregen immer wieder zu Überschwemmungen auf der Wolfsburgstraße. Dagegen ist die Stadtverwaltung 2022 vorgegangen, hat den Hochwasserschutz an dieser Stelle verbessert.