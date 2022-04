Stadt Quedlinburg will „Filetstück“ beräumen

Rund 10.000 Quadratmeter große Fläche am Abteigarten wird derzeit nicht genutzt. Was die Welterbestadt als Eigentümerin jetzt machen möchte.

Blick auf die Fläche am Abteigarten, die die Stadt nun beräumen lassen will.

Quedlinburg/MZ - Unweit vom Quedlinburger Stiftsberg und direkt am historischen, denkmalgeschützten Abteigarten befindet es sich in bester Lage: ein Grundstück an der Abteigasse. Hier stehen etliche kleinere Gewächshäuser, von anderen, bei denen die Folien verschwunden sind, nur noch die Metallgerippe. Unkraut und Gestrüpp beginnt das Areal zu überwuchern, sonst aber ist wenig Bewegung zu sehen.