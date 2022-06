Stadt Quedlinburg will ehemaliges Kurzentrum Bad Suderode zurück

Verwaltung will noch in diesem Monat einen Fahrplan vorlegen. Warum ein gemeinsamer Sitzungstermin abgesagt wurde und wie es jetzt weitergeht.

Quedlinburg/MZ - Die Stadt Quedlinburg arbeitet daran, das ehemalige Kurzentrum in Bad Suderode zurück in ihren Besitz zu bringen. „Wir sind weiterhin dabei, den Beschluss des Ortschaftsrates und des Stadtrates umzusetzen, den Verkaufsvertrag rückabzuwickeln“, erklärte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) auf Anfrage der MZ. „Wir werden am 30. Juni“ - dann tagt der Stadtrat - „einen Fahrplan vorlegen, wie es weitergehen soll“, stellte der Oberbürgermeister in Aussicht.