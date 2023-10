Stadtrat Quedlinburg befasst sich mit dem Haushalt 2024. Was vorgesehen ist, weshalb der OB mahnt, dass es so nicht weitergeht, und worauf sich Bürger womöglich einstellen müssen.

Stadt Quedlinburg greift mit Haushalt 2024 an ihr Erspartes: Was das für Bürger bedeuten könnte

Auf dem Stiftsberg in Quedlinburg wird auch im kommenden Jahr weiter gebaut.

Quedlinburg/MZ - Fünf Millionen Euro mehr an Ausgaben, als an Einnahmen zu erwarten ist – das weist der Ergebnisplan des Haushaltsentwurfs der Stadt Quedlinburg für das Jahr 2024 aus. Das Zahlenwerk ist jetzt im Stadtrat vorgestellt worden. „Knackpunkte sind die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, die Kreisumlage, die nach wie vor exorbitant hohen Baupreise und das anziehende Zinsniveau“, sagte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU). Der geforderte Haushaltsausgleich werde zwar erreicht, aber nur durch den erneuten Zugriff auf die Rücklage. Weil es auch in den kommenden Jahren – anders als mit der Planung für 2023 eingeschätzt – Defizite gibt, werde die Rücklage „komplett verbraucht, sofern wir nicht gegensteuern“.